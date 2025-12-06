Hoteles Carnaval y Acaray deslumbran en Agrodinámica 2025

Con propuestas pensadas para sorprender al público y fortalecer la conexión con los visitantes, ambos complejos ofrecieron experiencias que reflejan la identidad de sus marcas y su apuesta por el entretenimiento de calidad.

Carnaval Hotel Casino, reconocido como el mayor centro de entretenimiento de Encarnación y propietario del único hotel cinco estrellas de la zona, llegó a la feria con una puesta en escena que reafirma su liderazgo en la región. Acompañado por el Hotel Casino Acaray, emblemático referente turístico y de entretenimiento de Ciudad del Este, el grupo consolidó una presencia institucional conjunta que captó la atención de miles de personas que recorren diariamente la muestra.

En un stand estratégicamente ubicado, los visitantes pudieron vivir un adelanto exclusivo de la Experiencia Carnaval. Para ello, ambas marcas implementaron una dinámica de ruleta con premios instantáneos, abierta al público mediante un código QR que permite participar de manera rápida y sencilla. Esta activación, diseñada para generar interacción, diversión y cercanía, se convirtió en uno de los atractivos más concurridos del espacio, destacando por su creatividad y por la oportunidad de brindar momentos memorables a los asistentes.

La Lic. Marcia Espínola, gerente de Carnaval Hotel Casino, resaltó la importancia de participar en un evento de tal magnitud, especialmente en un periodo estratégico del año para el turismo nacional.

“A días de iniciar la gran temporada de verano, queremos invitar a todos los visitantes a vivir de cerca nuestra propuesta. Tanto en el hotel como en el casino contamos con un servicio de excelencia y una infraestructura incomparable en la región. Encarnación merece un centro de entretenimiento a la altura, y estamos orgullosos de ofrecer una experiencia que no tiene igual”, expresó.

Con su participación en la Expo Agrodinámica 2025, Carnaval Hotel Casino y Hotel Casino Acaray reafirman su compromiso con el crecimiento del turismo y la consolidación del entretenimiento como motor de desarrollo regional. Ambas marcas continúan apostando por propuestas innovadoras que fortalecen la oferta turística tanto de Encarnación como de Ciudad del Este, en un año donde la temporada alta promete dinamizar la economía y atraer a visitantes de todo el país.