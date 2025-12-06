Empresariales
06 de diciembre de 2025

Muestra de innovación y desarrollo agrícola

Este año, más de 450 empresas expositoras participan con una amplia oferta.GENTILEZA

La principal vitrina de innovación y tecnología agrícola del departamento de Itapúa abrió oficialmente sus puertas este martes 2 de diciembre, dando inicio a la 29ª edición de la Expo Agrodinámica 2025 y se extiende hasta hoy a las 20:00.

Por ABC Color

El evento, considerado uno de los más influyentes del calendario productivo nacional, se desarrolla en su sede propia ubicada en el kilómetro 44 de la ruta PY06, en el distrito de Hohenau, un punto estratégico para el movimiento agroindustrial del sur del país.

Con un predio que abarca más de 40 hectáreas, la muestra se consolida como un espacio de encuentro para productores, empresas y emprendedores que buscan acceder a las últimas soluciones tecnológicas para el campo. Este año, más de 450 empresas expositoras participan con una amplia oferta de insumos, maquinaria, herramientas de precisión y servicios especializados orientados a mejorar la productividad agrícola y ganadera. La agenda incluye demostraciones a campo, charlas técnicas, lanzamientos de productos y espacios de networking diseñados para impulsar nuevas oportunidades de negocio.

El principal objetivo de la Expo Agrodinámica es promover el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial mediante la difusión de tecnologías innovadoras y el intercambio de conocimientos. Para los organizadores, el evento representa una oportunidad única para acercar a los productores soluciones de vanguardia que permitan optimizar los procesos productivos y enfrentar los desafíos actuales del sector.

Las actividades se extenderán hasta este sábado 6 de diciembre, con acceso abierto al público en el horario de 7:00 a 20:00.

