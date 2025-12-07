La Caja Mutual presenta su tercer gran hito inmobiliario: el barrio cerrado Isla Bogado, en Luque

Estos proyectos demuestran la capacidad de gestión, innovación y visión estratégica de una institución que, en su 40 aniversario, reafirma su compromiso con la evolución del país y con el bienestar de sus afiliados.

Esta nueva apuesta consolida a la Caja Mutual como un actor sólido y visionario en el sector de inversiones inmobiliarias, posicionando a la institución como un referente en proyectos que combinan bienestar, sostenibilidad y accesibilidad.

Un barrio pensado para vivir mejor

El proyecto barrio cerrado Isla Bogado nace con una filosofía clara: ofrecer un entorno seguro, moderno y conectado con la naturaleza.

Ubicado entre las ciudades de Luque y San Lorenzo, Isla Bogado se transforma en una opción atractiva para familias que buscan calidad de vida, cercanía a servicios y un estilo residencial que combine tranquilidad y conectividad.

Según Carlos Iribas, jefe del Departamento de Desarrollo Inmobiliario de la Caja Mutual, la apertura comercial de los lotes en el nuevo barrio cerrado “busca fortalecer la convivencia a través de espacios compartidos y una infraestructura con un diseño urbano que prioriza el bienestar humano”.

El proyecto en números

123 lotes disponibles

Superficies desde 241 m² a 481 m²

Barrio cerrado con control de acceso y seguridad 24hs

Áreas verdes , parques y senderos

1 cancha multideporte

1 cancha de padel

Quinchos sociales

Salón de eventos

Gimnasio

Piscina con área de solárium

Estacionamientos para visitas

Sistema de agua potable independiente y red cloacal local con planta de tratamiento de efluentes

Calles internas jerarquizadas y alta conectividad vial

El barrio cerrado Isla Bogado actualmente se encuentra en etapa de construcción centrada en el desarrollo de la infraestructura general.

A finales de 2026 se estarán entregando los lotes con las amenidades culminadas.

Impacto social, económico y ambiental

Isla Bogado trasciende el concepto de inversión inmobiliaria: es una propuesta urbana pensada para responder a las necesidades actuales del país y alineada con la visión de desarrollo sostenible de la Caja Mutual.

Su planificación integral busca generar valor a largo plazo, promoviendo bienestar, crecimiento y equilibrio con el entorno.

Aspectos destacados del proyecto

Acceso a una inversión respaldada por una garantía real y proyectada para mantenerse sólida en el tiempo.

Posibilidad de edificar viviendas con financiación de la Caja Mutual en una segunda etapa, facilitando el desarrollo habitacional dentro del barrio.

Financiación segura y accesible

La financiación del proyecto está respaldada por la solidez institucional de la Caja Mutual, una entidad con trayectoria y estabilidad económica que garantiza seguridad a largo plazo.

Los compradores pueden acceder a cuotas desde G. 1.500.000, con planes de hasta 20 años, lo que convierte al Barrio cerrado Isla Bogado en una oportunidad accesible y respaldada por una institución fuerte y comprometida con el desarrollo.

Un nuevo capítulo para la Caja Mutual

Con este emprendimiento, la Caja Mutual fortalece su presencia en el sector inmobiliario y abre la puerta a un nuevo modelo de desarrollo adaptado a las necesidades del Paraguay moderno.

Isla Bogado no es solo un proyecto urbanístico: es un símbolo de crecimiento, progreso sostenible y confianza.