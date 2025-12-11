Audi Paraguay presentó los nuevos modelos A5 y A3

Representados en el país por el Grupo Diesa, llegan con una propuesta integral que combina dinamismo, deportividad y un equipamiento tecnológico de última generación.

Miguel Carrizosa, presidente de Diesa, junto a Alan Carrizosa, gerente de la marca de los cuatro aros en Paraguay, dieron a conocer los detalles de estos autos, dirigidos a clientes que buscan la máxima distinción.

Para comienzos de 2026, anunciaron la llegada de un favorito totalmente renovado: el nuevo Audi Q5, cuya preventa exclusiva ya comenzó, así como grandes sorpresas en el marco del ingreso de Audi a la Fórmula 1.

Para quienes buscan un carácter deportivo con máximo refinamiento, el Audi A5 sedan S line llega con un diseño exterior aún más expresivo y una arquitectura mecánica que realza su personalidad dinámica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con un motor de 2.0 cc, 4 cilindros turboalimentado e inyección directa, desarrolla 110 kW (150 hp) de potencia, acompañado de un par máximo de 280 Nm. Alcanza una velocidad punta de 216 km/h.

Por su parte, el nuevo Audi A3 Sportback está diseñado para los que desean ingresar al mundo Audi y vivir una experiencia sin límites. El renovado A3 Sportback destaca por su elegancia deportiva y desempeño equilibrado.

Equipado con un motor de 1.4 cc, de 4 cilindros en línea, inyección directa y sobrealimentación por turbo, ofrece una potencia de 110 kW (150 hp) y un par máximo de 250 Nm.

Los nuevos Audi A3 y A5 están en los concesionarios Audi, con el respaldo del Grupo Diesa. Más info en @audiparaguaydiesa y www.audi.com.py.