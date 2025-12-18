Victoria’s Secret inauguró una tienda en el Mariscal

a El comercio abrió oficialmente sus puertas generando una alta expectativa entre los visitantes, quienes aguardaban con entusiasmo la incorporación de la marca al centro comercial.

El nuevo espacio presentó un diseño moderno y una selección cuidadosamente exhibida de perfumes, brumas, cremas corporales y accesorios, ofreciendo una experiencia de compra envolvente y alineada a los estándares internacionales de la marca.

La apertura representó un momento importante para el Shopping Mariscal, ya que Victoria’s Secret fue una de las marcas más solicitadas por el público local en los últimos años.

La llegada de la marca estadounidense fortaleció la oferta del centro comercial y amplió las opciones de belleza y cuidado personal disponibles para los visitantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy