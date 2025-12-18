Empresariales
Victoria’s Secret inauguró una tienda en el Mariscal

Victoria’s Secret se encuentra en el 1er. piso del bloque A. Pedro Gonzalez

La reconocida marca estadounidense Victoria’s Secret celebró su llegada al Shopping Mariscal. La tienda se encuentra ubicada en el primer nivel del bloque A.

a El comercio abrió oficialmente sus puertas generando una alta expectativa entre los visitantes, quienes aguardaban con entusiasmo la incorporación de la marca al centro comercial.

El nuevo espacio presentó un diseño moderno y una selección cuidadosamente exhibida de perfumes, brumas, cremas corporales y accesorios, ofreciendo una experiencia de compra envolvente y alineada a los estándares internacionales de la marca.

La apertura representó un momento importante para el Shopping Mariscal, ya que Victoria’s Secret fue una de las marcas más solicitadas por el público local en los últimos años.

La llegada de la marca estadounidense fortaleció la oferta del centro comercial y amplió las opciones de belleza y cuidado personal disponibles para los visitantes.

