Tiendas Pilar abrió sus puertas en Distrito Perseverancia

La nueva tienda de Pilar en Distrito Perseverancia representa una evolución natural de la marca. No es solo una nueva apertura, sino un espacio conceptual donde el diseño, la estética y la experiencia mediante los sentidos toman un rol protagónico.

Este nuevo punto nace con la intención de ir más allá de la compra. La tienda está pensada como un lugar para recorrer, descubrir y conectar con el universo de Pilar, donde cada detalle, desde la arquitectura interior, la aromatización y la selección de materiales hasta la iluminación y la curaduría de cada producto, responde a una visión más creativa, consciente y contemporánea.

Dentro de esta transformación, Pilar da también un paso importante hacia prácticas más responsables con el medio ambiente.

Por este motivo, la empresa eliminó el de PVC en el packaging de sus productos, reemplazándolo por tejido, un material más alineado con sus valores y con la experiencia sensorial que propone el nuevo espacio.

Este enfoque integral impulsa además un cambio de imagen, reflejado especialmente en el nuevo logo. Una identidad más limpia, sofisticada y actual, pensada para acompañar esta nueva etapa sin perder la esencia de la marca.

La tienda de Distrito Perseverancia funciona como un prototipo del futuro de Pilar. Un concepto que, progresivamente, deberá replicarse en todas nuestras tiendas, consolidando una experiencia de marca coherente, elevada y centrada en el diseño.

Este espacio es una declaración de intención de la firma, pues expresa quiénes son hoy y hacia dónde van, invitando a su comunidad a vivir Pilar desde una nueva perspectiva.