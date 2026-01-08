Aposta.la lanza nueva campaña “Tu pasión te lleva a la copa”

Esta nueva campaña propone transformar la pasión futbolística en una experiencia única: viajar a Estados Unidos para disfrutar de los partidos de la Albirroja, que se disputarán en junio de 2026.

La propuesta está dirigida tanto a clientes actuales como a nuevos usuarios que se registren en la plataforma.

Para participar, los interesados deberán crear una cuenta en https://www.aposta.la y realizar una apuesta deportiva mínima de G. 30.000, quedando así automáticamente habilitados para el sorteo.

Se contemplan cuatro ganadores: seleccionando a uno en febrero, uno en marzo y dos en abril, lo que permite generar una expectativa sostenida. Además, durante cada mes se otorgarán diez bonos promocionales -uno por persona-, sumando un total de treinta bonos a lo largo de toda la campaña.

El concepto creativo de la campaña se apoya en que la pasión se expresa de distintas formas según el país, pero para Juan -paraguayo y orgulloso de su tierra- esa pasión es el fútbol y la Albirroja.

Las historias se construyen desde el humor y la cercanía, mostrando cómo la pasión futbolera de Juan es la que finalmente lo lleva a viajar, conocer otras culturas y vivir en primera persona el torneo internacional de selecciones.

La campaña se inició el 5 de enero.

La marca evalúa además sumar activaciones presenciales a lo largo del desarrollo de la campaña. La propuesta se enmarca dentro de una comunicación responsable, orientada a audiencias adultas, y refuerza el posicionamiento de APOSTA.LA como sponsor oficial de la Albirroja, conectando entretenimiento, deporte y emoción.