Coomecipar premió a socias con dos automóviles Citroën 0 Km

La actividad marcó el cierre de una iniciativa desarrollada en el marco de un nuevo aniversario de la cooperativa, orientada a reconocer la confianza y el acompañamiento permanente de sus socios.

La promoción estuvo vigente desde el 1 de setiembre hasta el 26 de diciembre de 2025 y permitió la participación automática de los socios a través de sus operaciones del Servicio de Crédito con la Cooperativa, generando mayores oportunidades de acceder a importantes premios.

La propuesta se destacó por su carácter inclusivo, integrándose a la operatoria habitual de los asociados.

En esta edición, las socias ganadoras de los rodados 0 Km fueron: Débora Amarilla Vera, quien se adjudicó un Citroën C3 Aircross, y María G. Peroni Manzoni, ganadora de un Citroën C3 Feel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los beneficiarios de los televisores LG de 50 pulgadas fueron: Alberto Acosta Hermida, Alexandre Esteche Ruiz, Édgar Sosa Paniagua, Dahiana Ríos Chamorro, María C. Guggiari de Laterza, María C. Pane de Mellid, Francisco Martí Molina, Reinaldo Ruiz Díaz, Letizia Verdejo Ramírez y Fernando Taboada Romei.

La campaña “53 años. Más digitales, más cerca” reflejó el espíritu de una nueva etapa institucional, enfocada en la incorporación de tecnología para agilizar procesos y facilitar el acceso a los servicios, sin perder la esencia humana que caracteriza al cooperativismo.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Coomecipar reafirmó su posicionamiento como referente nacional del rubro por su gestión transparente, su responsabilidad social y su compromiso permanente con el bienestar de sus socios.