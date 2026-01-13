South Food cumple 32 años de liderazgo con Pizza Hut y KFC

La empresa, encabezada por el CEO Guillermo Biedermann, opera bajo las marcas Pizza Hut y KFC, sumando hoy 46 locales y más de 700 colaboradores, protagonistas de este aniversario.

Fundada el 28 de diciembre de 1993 con la apertura del primer Pizza Hut del país, South Food revolucionó la experiencia gastronómica local.

La marca líder cerró 2025 con 34 locales, mientras que KFC, incorporada en 2014, cuenta con 12 restaurantes.

A lo largo de estas tres décadas, la compañía introdujo innovaciones en servicio, delivery profesional y digital, estandarizó procesos de alta calidad y consolidó una cadena de proveedores locales auditados internacionalmente, garantizando productos de nivel mundial.

El éxito de South Food se sustenta en una estrategia financiera y administrativa sólida, planes estratégicos anuales, control de costos y eficiencia operativa, que permiten sostener la calidad durante la expansión y la incorporación de nuevas marcas.

La empresa también apuesta a la tecnología y a las redes sociales para conectar con nuevas generaciones, manteniendo sus marcas como referentes icónicos.

El talento humano es un pilar fundamental. Por ello, la compañía ha desarrollado programas de capacitación dinámicos y digitales, potenciando a sus colaboradores, fortaleciendo el clima organizacional y construyendo una cultura inclusiva y flexible.

Mirando al futuro, South Food proyecta seguir expandiéndose con nuevos locales de Pizza Hut y KFC en los próximos tres años, y evalúa la incorporación de nuevas marcas internacionales al país.