Coca-Cola Paresa impulsa la conservación del Chaco con monitoreo aéreo

En el marco de su compromiso con el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad, Coca-Cola Paresa realizó la donación de un dron a la organización A Todo Pulmón Paraguay Respira, con el objetivo de fortalecer las tareas de investigación, monitoreo y gestión ambiental en el Chaco Paraguayo. El equipo será utilizado por el Centro de Investigación Forestal y Desarrollo Sostenible del Chaco Paraguayo (CIFODES), ubicado en Filadelfia, departamento de Boquerón.

La incorporación de esta tecnología permitirá al equipo técnico del CIFODES generar imágenes y videos de alta resolución para estudios sobre la dinámica de los ecosistemas, la biodiversidad y el crecimiento de bosques y plantaciones impulsadas por la organización. Asimismo, facilitará la documentación de investigaciones vinculadas a la gestión forestal y la producción de información científica clave para el diseño de estrategias de conservación.

El dron también será una herramienta fundamental para el desarrollo de talleres, capacitaciones y actividades educativas dirigidas a jóvenes, comunidades locales y aliados estratégicos, además de aportar evidencia visual para reportes técnicos, auditorías y comunicaciones de impacto. El equipamiento estará disponible para la comunidad y para actores estratégicos como los Bomberos Forestales, apoyando acciones de monitoreo y respuesta ante incendios forestales.

Esta iniciativa se enmarca en la alianza estratégica que Coca-Cola Paresa y A Todo Pulmón Paraguay Respira mantienen desde hace más de una década, período en el que ambas organizaciones han trabajado de manera conjunta en proyectos de reforestación, restauración forestal, conservación y educación ambiental en distintas regiones del país.

Con este aporte, Coca-Cola Paresa reafirma su compromiso con la innovación aplicada a la sostenibilidad, promoviendo soluciones de largo plazo que contribuyen a la protección de los ecosistemas y al desarrollo sostenible del Paraguay.