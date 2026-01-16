Shopping Multiplaza entregó dos camionetas 0 km

En el marco del cierre de su promoción navideña anual, el Shopping Multiplaza llevó a cabo la entrega oficial de los premios principales, consistentes en dos camionetas 0 km de la marca Ssangyong KGM, en una jornada marcada por la emoción y el acompañamiento de clientes y directivos.

Los afortunados ganadores, definidos previamente mediante sorteo fiscalizado, fueron Juan Carlos Colmán, quien recibió una Ssangyong KGM Korando 2025, y María Liz Arce, ganadora de una Ssangyong KGM Torres 2025. Durante el evento, ambos recibieron las llaves de sus vehículos, celebrando el cierre de una de las promociones más esperadas del año.

La campaña se destacó por su alto nivel de participación, con una fuerte adhesión de los miembros del Club Multiplica, quienes accedieron al beneficio de doble chance, pues sus cupones se duplicaban. Esto fortaleció el vínculo entre el shopping y su comunidad de clientes.

“Estamos felices de cerrar esta etapa entregando premios de esta magnitud. Ver la emoción de los ganadores nos motiva a seguir creando experiencias únicas para toda la familia Multiplaza”, expresó Paola Fernández, gerente de Marketing del Shopping Multiplaza. En la ocasión, también fueron reconocidos cuatro vendedores de tiendas del shopping con celulares de la marca Honor, en agradecimiento a su apoyo clave para el éxito de la campaña.

Con esta entrega, el Shopping Multiplaza reafirma su posicionamiento como un referente en compras y entretenimiento, premiando la fidelidad de quienes lo eligen día a día y fortaleciendo su propuesta de experiencias para toda la familia.