20 de enero de 2026 - 01:00

Texo realizó convocatoria para Clínica de Arte 2026

Clínica de Arte: tutoría con seleccionados se inicia en febrero.
La Fundación Texo llevó a cabo la convocatoria para la Clínica de Arte 2026, un programa presencial de formación, tutoría y acompañamiento dirigido a artistas visuales emergentes. La iniciativa busca fortalecer el desarrollo profesional del sector artístico mediante un proceso curatorial y creativo que culminará con una exposición colectiva abierta al público.

Por ABC Color

La Clínica de Arte se desarrollará a través de un concurso de portafolios y la presentación de un proyecto expositivo, individual o colectivo, con un máximo de cuatro integrantes por propuesta. El programa estará dirigido por el artista y curador Fredi Casco y no tiene costo de participación.

El formación contempla un acompañamiento intensivo de dos meses, orientado al desarrollo conceptual, metodológico y formal de los proyectos seleccionados. Los encuentros de tutoría se realizarán todos los miércoles, desde el 4 de febrero hasta finales de marzo de 2026, en el horario de 18:00 a 20:00, en un establecimiento cuya dirección será informada por la organización.