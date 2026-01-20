Texo realizó convocatoria para Clínica de Arte 2026

La Clínica de Arte se desarrollará a través de un concurso de portafolios y la presentación de un proyecto expositivo, individual o colectivo, con un máximo de cuatro integrantes por propuesta. El programa estará dirigido por el artista y curador Fredi Casco y no tiene costo de participación.

El formación contempla un acompañamiento intensivo de dos meses, orientado al desarrollo conceptual, metodológico y formal de los proyectos seleccionados. Los encuentros de tutoría se realizarán todos los miércoles, desde el 4 de febrero hasta finales de marzo de 2026, en el horario de 18:00 a 20:00, en un establecimiento cuya dirección será informada por la organización.