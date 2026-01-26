Empresariales
26 de enero de 2026 - 14:59

Cellshop presenta la campaña “Fecha doble, ventaja doble”

“Fecha doble, ventaja doble” es la nueva campaña de ofertas de Cellshop.
Cellshop Importados Paraguay lanzará el próximo 2 de febrero la campaña “Fecha doble, ventaja doble”, una acción inédita en el mercado paraguayo que se repetirá en fechas simbólicas como el 3/3, 4/4 y así sucesivamente a lo largo del año.

Por ABC Color

Inspirada en campañas que ya forman parte del calendario comercial de grandes tiendas internacionales, especialmente en Asia, esta iniciativa llegará al país de la mano de Cellshop, ofreciendo 24 horas de promociones especiales, envíos gratuitos a todo el Paraguay y beneficios exclusivos para compras desde cellshop.com.py.

El próximo 2 de febrero, Cellshop ofrecerá 24 horas de promociones especiales, envíos gratuitos a todo el país y beneficios exclusivos para compras desde la web.
Entre las categorías destacadas de esta gran acción se encuentran los electrónicos de la marca JOOG Tech, reconocida por su amplia gama de productos tecnológicos de calidad.

Los electrónicos de la marca JOOG Tech forman parte importante de la campaña “Fecha doble, ventaja doble”.
El portafolio incluye desde electrodomésticos, como freidoras eléctricas, hervidores de agua y cafeteras, hasta monitores, mini PC, parlantes, televisores y aire acondicionado.

