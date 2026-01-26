Cellshop presenta la campaña “Fecha doble, ventaja doble”

Inspirada en campañas que ya forman parte del calendario comercial de grandes tiendas internacionales, especialmente en Asia, esta iniciativa llegará al país de la mano de Cellshop, ofreciendo 24 horas de promociones especiales, envíos gratuitos a todo el Paraguay y beneficios exclusivos para compras desde cellshop.com.py.

Entre las categorías destacadas de esta gran acción se encuentran los electrónicos de la marca JOOG Tech, reconocida por su amplia gama de productos tecnológicos de calidad.

El portafolio incluye desde electrodomésticos, como freidoras eléctricas, hervidores de agua y cafeteras, hasta monitores, mini PC, parlantes, televisores y aire acondicionado.

