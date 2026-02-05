Watt’s lanza su nueva línea Selección

Con sabor intenso y pulpa perceptible, esta propuesta invita a disfrutar el jugo de una forma distinta, pensada para quienes valoran experiencias auténticas y naturales.

“Con Watt’s Selección buscamos acompañar nuevas formas de consumo, ofreciendo una alternativa dentro de nuestro portafolio que responde a quienes prefieren jugos 100 % fruta. Nuestra prioridad sigue siendo ofrecer variedad, asegurando la alta calidad que caracteriza a la marca”, señaló María Paz Battilana, jefa de marca de Watt’s en Paraguay.

El producto se lanza inicialmente en sabor naranja, elaborado a partir de distintas variedades de la fruta, lo que aporta frescura, dulzura natural y una sensación más intensa al paladar.

Watt’s Selección está disponible en presentación de un litro, con un precio sugerido de G. 17.500, y puede encontrarse en los principales supermercados y tiendas de conveniencia del país.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de Watt’s con la innovación y con un estilo de alimentación más consciente, donde lo simple, lo natural y lo transparente ganan protagonismo en la elección diaria de los consumidores.