La vida en modo prémium: llegó al Paraguay el nuevo Audi Q5

Con un diseño sofisticado, tecnología de vanguardia y un rendimiento excepcional, este SUV prémium se posiciona como la opción preferida para aquellos que buscan la excelencia.

Audi Paraguay reunió a clientes en una lujosa recepción en el hangar Latitude. Miguel Carrizosa, presidente de Diesa, junto con Alan Carrizosa, brand manager de la marca, dieron a conocer todos los cambios.

“Prémium hasta para los más exigentes”, comentó el presidente de la empresa, quien garantizó lujo, tecnología y confort.

La versión SUV del nuevo Q5 destaca por su espacioso interior y detalles prémium. Asimismo, está equipada con el motor TFSI de 2.0 litros turbo con 204 hp y tracción quattro de serie. Un manejo dinámico y seguro en las rutas paraguayas está garantizado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Viene con llantas de 19 pulgadas de serie, asientos de cuero, capacidad para cinco ocupantes y un maletero de hasta 1.510 litros con los asientos abatidos.

Su sistema MMI touch response cuenta con pantallas duales de 11,9 y 14,5 pulgadas, que integra Apple Car Play, Android Auto y un mejorado asistente de voz. Además, el habitáculo tiene iluminación ambiental LED personalizable. Sus faros Matrix le dan una mirada única y dinámica.

Por su parte, la versión Sportback de la Q5 eleva el prémium a un nivel coupé, con una silueta aerodinámica y techo descendente, manteniendo la practicidad con un maletero de 1.420 litros.

Ambas versiones incorporan sistemas de asistencia al conductor como pre sense y adaptative cruise control, para más seguridad.