Enex y Nissei sellan alianza que traerá beneficios a los clientes

Tras la unión, con la app Mi Enex, los clientes podrán tener una experiencia totalmente digital al visitar las estaciones de servicio, ya que el aplicativo brinda la posibilidad de precargar combustible y pagar en las tiendas de conveniencia upa! Asimismo, ofrece la posibilidad de acumular puntos con cada carga o compra que se realiza.

Estos puntos acumulados, pueden ser visualizados dentro de la aplicación y en ese mismo espacio digital se pueden canjear por distintos productos.

Gracias a la alianza con Nissei, se suma a la lista de los premios canjeables una amplia gama de artículos electrónicos y de tecnología.

Por este motivo, al ingresar a la sección “Canje de Puntos” de la app Mi Enex, el usuario podrá visualizar los productos disponibles para el canje de los puntos acumulados, incluyendo los productos de Nissei.

El usuario deberá seleccionar el producto deseado, siempre que cuente con la cantidad de puntos suficiente para cubrir el valor de este y, una vez confirmado el canje, un asesor comercial de Nissei se comunicará con el cliente a fin de coordinar la entrega del producto correspondiente.

De esta forma, Enex Paraguay reafirma su compromiso de mejorar constantemente la experiencia de sus clientes y usuarios de su aplicación móvil, sumando alianzas con marcas de prestigio que multiplican las opciones de beneficios.

Por otro lado, la empresa participa en la distribución de combustibles, venta de lubricantes y en la operación de tiendas de conveniencia bajo la marca upa!