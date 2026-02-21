Empresariales
21 de febrero de 2026 - 01:00

Sudameris inaugura su primer corresponsal no bancario

El corresponsal no bancario de Sudameris en Tupi Marketplace.
En línea con su estrategia de cercanía, innovación y mejora continua de la experiencia del cliente, Sudameris inaugura su primer corresponsal no bancario en Tupi Marketplace.

De esta manera, Sudameris se integra al proyecto más ambicioso en la historia de Tupi y a un nuevo concepto de servicios pensado para acompañar el día a día de las personas.

Ubicado dentro del predio de Tupi Marketplace, este nuevo punto de atención fue diseñado como un espacio moderno, accesible y funcional.

Todos los servicios, en horario extendido

Este nuevo punto combina servicios financieros, comodidad y flexibilidad horaria, permitiendo a los clientes realizar sus operaciones bancarias mientras disfrutan de una innovadora experiencia comercial.

A través de la red Refácil, Sudameris pone a disposición un corresponsal no bancario con una amplia gama de servicios, que incluye operaciones bancarias, pago de servicios y atención personalizada.

Con esta propuesta, el banco facilita el acceso a soluciones financieras en un entorno dinámico y de alto tránsito.

Además de contar con un horario de atención extendido de lunes a sábado, de 09:00 a 18:00 y los domingos de 11:00 a 18:00.

Mejorar la experiencia

Este nuevo formato de atención responde a una nueva propuesta de valor, enfocada en la experiencia del cliente, la conveniencia y la integración de los servicios financieros a los hábitos cotidianos, ampliando los canales de atención y fortaleciendo la presencia de Sudameris fuera de las sucursales tradicionales.

Con esta apertura, Sudameris marca un nuevo hito en su red de atención, reafirmando su compromiso con la innovación y el acompañamiento a proyectos que impulsan el desarrollo económico y comercial del país.