Sudameris inaugura su primer corresponsal no bancario

De esta manera, Sudameris se integra al proyecto más ambicioso en la historia de Tupi y a un nuevo concepto de servicios pensado para acompañar el día a día de las personas.

Ubicado dentro del predio de Tupi Marketplace, este nuevo punto de atención fue diseñado como un espacio moderno, accesible y funcional.

Todos los servicios, en horario extendido

Este nuevo punto combina servicios financieros, comodidad y flexibilidad horaria, permitiendo a los clientes realizar sus operaciones bancarias mientras disfrutan de una innovadora experiencia comercial.

A través de la red Refácil, Sudameris pone a disposición un corresponsal no bancario con una amplia gama de servicios, que incluye operaciones bancarias, pago de servicios y atención personalizada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta propuesta, el banco facilita el acceso a soluciones financieras en un entorno dinámico y de alto tránsito.

Además de contar con un horario de atención extendido de lunes a sábado, de 09:00 a 18:00 y los domingos de 11:00 a 18:00.

Mejorar la experiencia

Este nuevo formato de atención responde a una nueva propuesta de valor, enfocada en la experiencia del cliente, la conveniencia y la integración de los servicios financieros a los hábitos cotidianos, ampliando los canales de atención y fortaleciendo la presencia de Sudameris fuera de las sucursales tradicionales.

Con esta apertura, Sudameris marca un nuevo hito en su red de atención, reafirmando su compromiso con la innovación y el acompañamiento a proyectos que impulsan el desarrollo económico y comercial del país.