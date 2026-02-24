Banco GNB ofrece nuevo tipo de préstamo para ordenar finanzas

La iniciativa permite centralizar diferentes deudas en una única cuota, facilitando la organización financiera y brindando mayor claridad sobre los pagos mensuales.

De esta manera, los clientes pueden simplificar su administración y enfocarse en sus proyectos personales con mayor serenidad.

El producto ofrece tasas desde 12,50% en guaraníes, plazos de hasta 60 meses, y el beneficio de comenzar a pagar la primera cuota recién a los 60 días, otorgando un margen adicional para reorganizar el presupuesto.

El Banco GNB impulsa esta iniciativa con la convicción de que una buena organización financiera permite vivir con mayor tranquilidad, ofreciendo una solución práctica, accesible y ajustada a las necesidades de cada cliente.

Los interesados pueden consultar directamente con su ejecutivo de cuentas o comunicarse a la línea GNB 021 417 6000 para recibir el asesoramiento personalizado.

Con esta nueva propuesta, el Banco GNB reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras para ayudar a las personas a tomar el control de sus finanzas y a proyectar el futuro con mayor confianza.

Banco GNB Paraguay SAECA es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en Paraguay, integrante del Grupo Financiero Gilinski. Impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones que se enfocan en la innovación, la calidad del servicio y la seguridad.