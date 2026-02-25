TECH Universidad ha sido galardonada con la insignia Google Partner Premier

TECH Universidad ha sido distinguida como Google Partner Premier, un reconocimiento anual concedido a las compañías online más destacadas del mundo.

Con este nombramiento, Google resalta la labor de tan solo el 3% de las empresas comprometidas con ofrecer servicios digitales de máxima calidad.

En el caso de TECH, Google ha certificado no solo el alto nivel educativo de esta institución académica, sino también una infraestructura tecnológica que proporciona a los alumnos tanto la plataforma aprendizaje virtual más avanzada del mercado, como un entorno web útil, dinámico y con el máximo rendimiento.

En este sentido, los requisitos para convertirse en Google Partner Premier son exigentes y están relacionados con el rendimiento de la infraestructura digital ofrecida.

Por un lado, Google valora la optimización de los servicios web, premiando la excelencia de las instituciones que proporcionan a sus usuarios una experiencia eficaz, flexible y adaptada a sus necesidades.

Por otro lado, la organización tecnológica con sede en Silicon Valley tiene en cuenta el crecimiento sostenido y pronunciado en usuarios de las empresas analizadas.

Además, con este galardón Google ha tenido en cuenta la calidad de los especialistas que trabajan en la universidad ya que, a la hora de obtener un reconocimiento tan distinguido como este, también se evalúa al equipo de expertos en digitalización e innovación educativa que forman parte del proyecto.

En el caso de TECH, la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos, el gigante norteamericano ha valorado positivamente la labor de las decenas de especialistas en marketing, SEO o SEM, entre otras áreas, que se encuentran en trabajo continuo para optimizar las plataformas digitales de la universidad.

Todo ello con el objetivo de mejorar la experiencia del alumno y ofrecer una mayor fiabilidad en los procesos.

Por otro lado, uno de los elementos más escrutados por Google a la hora de elegir a las empresas Partner Premier es la diversificación de servicios y productos ofrecidos por la organización, para la cual la optimización es un elemento clave.

De hecho, diversos estudios exponen que los usuarios solo esperan 3 segundos de media a que una web cargue. Si durante ese tiempo el contenido no se muestra, estos usuarios se irán.

Es por esto por lo que Google premia tanto el rendimiento web, porque repercute directamente en los tiempos que un usuario pasa en una determinada página.

El entorno digital de TECH tiene un tiempo de carga inferior a los 3 segundos gracias a la optimización de su plataforma virtual y a la calidad de sus recursos pedagógicos.

Asimismo, este hecho muestra el creciente peso que está ganando el sector educativo en el ámbito tecnológico, ya que no solo está aumentando la presencia de las compañías EdTech en un entorno antes dominado por otro tipo de corporaciones, sino que también se está consiguiendo que la sinergia entre el sector educativo y el digital funcione a la perfección, cambiando el paradigma de la educación analógica hacia nuevos modelos pedagógicos en línea.

De hecho, según datos de Statista, el mercado e-learning ha superado los 250.000 millones de dólares, y otras entidades como Research and Markets estiman que el crecimiento de esta industria se situará en torno al 15% anual en el próximo lustro.

TECH, la mayor universidad digital del mundo, ha sido un referente en este ámbito, posicionándose como la compañía académica más importante del sector académico y tecnológico.

En esta misma línea, la inclusión de TECH en este selecto grupo de organizaciones galardonadas por Google viene a confirmar los datos de diversos informes y estadísticas, que exponen el avance sin precedentes de la industria EdTech.

En este sentido, la consultora Research and Markets ha analizado este sector, con una previsión de crecimiento de más del 100% entre los años 2023 y 2027.

Otras entidades especializadas en el análisis de la economía como Technavio destacan la expansión económica sostenida del sector, con una tendencia al alza prevista de casi un 12% anual.

TECH en el Top 3% de Google

La distinción de Google Partner Premier no solo acredita el máximo rigor, rendimiento e inversión en las infraestructuras digitales de TECH, sino que también sitúa a esta universidad como una de las compañías tecnológicas más punteras del mundo.

En concreto, Google otorga esta certificación solo al 3% de empresas que se encuentran en la cima del rendimiento y calidad de servicios digitales.

Este reconocimiento muestra, además, las buenas relaciones que TECH ha conseguido construir con Google a lo largo de los años, al utilizar las funcionalidades del gigante norteamericano no solo de forma ética, sino también adaptada a los requerimientos del mundo digital actual.

Así, a partir de esta nueva insignia, TECH afianza su estrecha colaboración con Google en términos de tecnología, promoción e innovación.

Por otro lado, este nuevo galardón va en consonancia con la valoración positiva que viene recibiendo TECH a lo largo de los años.

Todo ello gracias a una combinación perfecta entre la mejor tecnología, avalada por Google, y las metodologías de aprendizaje de más alto nivel y rigor pedagógico, como el Relearning o el Estudio del Caso de Harvard.

TECH Universidad, la mayor universidad online del mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años.

Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo.

Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike…), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD. Anderson…) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.