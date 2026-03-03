UNAE invistió como Dr. Honoris Causa al Prof. Feliciano Acosta

El Doctorado Honoris Causa es la más alta distinción que otorga la Universidad a personalidades de reconocida trayectoria y servicio en favor de las ciencias, las letras y la humanidad.

La ceremonia se inició con la tradicional imposición de la toga, realizada por la rectora de la UNAE, Dra. Nadia Czeraniuk.

Posteriormente, el homenajeado fue escoltado hasta el auditorio por el secretario general, Mag. Francisco Cantoni Gauto, en un ingreso solemne acompañado por el Himno Universitario interpretado por Voces de la UNAE.

La rectora destacó que la distinción reconoce a “un maestro proveniente del ámbito rural que dedicó y dedica su vida a la difusión y dignificación de la lengua y literatura guaraní, patrimonio cultural del Paraguay”. Subrayó que su trayectoria es un ejemplo e inspiración para los futuros docentes que se forman en la institución y para toda la ciudadanía.

Seguidamente, el secretario general dio lectura a la Resolución del Consejo Superior de Gobierno que fundamenta el otorgamiento, resaltando los méritos académicos, literarios y humanos del homenajeado.

La exposición de motivos estuvo a cargo de la madrina proponente, Dra. Tania Schaefer, quien recordó la trayectoria del Prof. Acosta: su formación como Lic. en Lengua Guaraní, su labor como docente distinguido por el Ministerio de Educación y Ciencias, su obra poética —entre la que destaca Ñe’e ryrýi—, su trabajo como lexicógrafo y cofundador de la revista bilingüe Ñemity, así como su liderazgo en la Sociedad de Escritores del Paraguay y en la Academia de la Lengua Guaraní.