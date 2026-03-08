Laboratorio Díaz Gill presenta su nuevo portafolio y asume la representación exclusiva de Ciera Genomics

En un encuentro dirigido a profesionales de la salud, referentes del sector y medios de comunicación, el Laboratorio Díaz Gill llevó a cabo el lanzamiento oficial de una nueva gama de estudios genéticos innovadores junto con el anuncio de la representación exclusiva de Ciera Genomics, un laboratorio brasileño especializado en genética.
Nutrición basada en evidencia genética
El eje central del nuevo portafolio son los Paneles Nutrigenéticos, desarrollados bajo fundamentos científicos sólidos y con aplicaciones clínicas concretas.
Estos estudios permiten:
- Personalizar el estilo de vida para mejorar y potenciar la salud.
- Comprender la respuesta individual a distintos alimentos.
- Orientar estrategias nutricionales y probióticas personalizadas.
- Detectar patrones inflamatorios.
- Integrar la nutrigenética en la toma de decisiones clínicas.
La propuesta no se limita a la prevención general, sino que avanza hacia un modelo de medicina personalizada, donde cada recomendación nutricional se basa en el perfil genético del paciente.
Un paso estratégico hacia la medicina de precisión
Con esta alianza, el Laboratorio Díaz Gill amplía su portafolio y fortalece su compromiso con la innovación científica e integración de la medicina de precisión a la salud preventiva, elevando la salud del país con herramientas personalizadas que permiten trabajar sobre el estilo de vida y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.
La incorporación de nutrigenética permite abordar con mayor precisión condiciones como:
- Trastornos metabólicos y enfermedades neurodegenerativas.
- Riesgo cardiovascular.
- Alteraciones en el metabolismo de vitaminas y micronutrientes.
- Estrategias de soporte nutricional personalizado.
- Riesgo de endometriosis y menopausia precoz.
Un espacio de intercambio profesional
El evento de lanzamiento incluyó un espacio de intercambio profesional y networking.