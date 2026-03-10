Aquadelta crece con propuesta residencial de Zuba, en Limpio

Zuba Park tiene como objetivo optimizar el estilo de vida y, además, proyectar el patrimonio en la zona norte, uno de los espacios con mayor valorización y potencial de crecimiento económico de Central.

Asimismo, equilibra ciudad y naturaleza para elevar la calidad de vida.

Bajo esta premisa, se integra al entorno natural de Aquadelta y aporta un enfoque contemporáneo orientado a inversionistas jóvenes que buscan proyectar su futuro en una zona estratégica.

El complejo está concebido como un espacio de comunidad activa, diseñado para fomentar encuentros espontáneos, movimiento y experiencias compartidas.

Ubicado en una de las zonas de mayor expansión del área metropolitana, Aquadelta forma parte del crecimiento residencial que experimenta Limpio.

El barrio cerrado integra infraestructura moderna con áreas naturales en una planificación de 200 hectáreas que contempla lotes residenciales urbanizados, acceso controlado con sistema de seguridad perimetral y espacios de esparcimiento como bar de playa, Club House y área deportiva.

Además, el barrio contará con un área comercial que ofrecerá gastronomía, tiendas de conveniencia, estación de servicio y un hub educativo que incluirá un colegio con sistema pedagógico multilingüe, así como oficinas corporativas y un área comercial cuyas alianzas serán anunciadas próximamente.

Más datos en zuba.com.py y raices.com.py