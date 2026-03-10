Autoridades masónicas de varios países participaron de la inauguración del Museo Masónico en Asunción

La Gran Logia Simbólica del Paraguay, presidida por el Dr. José Miguel Fernández Zacur, presentó oficialmente el nuevo museo en el Palacio de la Masonería, ubicado en R.I. 2 Ytororó y Dr. Benigno Ferreira en el barrio Villa Aurelia de Asunción.

El acto contó con la presencia de autoridades de la masonería provenientes de diversos países, quienes llegaron a Paraguay especialmente para acompañar este acontecimiento, considerado un momento histórico para la institución y para la preservación del patrimonio cultural vinculado a la tradición masónica.

El nuevo espacio cultural funciona en el primer piso del edificio, con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados, donde se desarrolla un museo temático acompañado de una biblioteca especializada que reúne valiosos documentos históricos y patrimoniales.

Entre los principales atractivos se encuentra una biblioteca con alrededor de 5.000 libros, que incluye ejemplares históricos e incunables de gran valor a nivel internacional. Entre las piezas más destacadas figura una primera edición de las Constituciones de James Anderson (1723), considerada uno de los textos fundacionales de la masonería moderna y del cual solo hay cinco ejemplares exhibidos en todo el mundo.