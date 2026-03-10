Quimfa presentó Curso de Redacción Científica 2026

De la misma manera, este año el curso de redacción se realiza bajo el lema “No solo escribir: publicar y comunicar ciencia”.

El evento es una propuesta académica presencial de 15 horas, orientada a médicos especialistas y residentes así como estudiantes de medicina, con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación, redacción, publicación y comunicación de evidencia científica.

Por otro lado, la capacitación cuenta con el aval académico de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, así como con el respaldo regional de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, junto con el patrocinio oficial de laboratorios Quimfa.