10 de marzo de 2026 - 01:00

Quimfa presentó Curso de Redacción Científica 2026

Dr. Rodrigo Hamuy, Dra. Karina Cacace y el Dr. Mauro Porto.
Dr. Rodrigo Hamuy, Dra. Karina Cacace y el Dr. Mauro Porto.

Quimfa y la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica presentaron toda la información sobre la realización del Curso de Redacción Científica en Medicina 2026. El evento se realizará el 13 y 14 de marzo en el Hotel Tryp by Windham.

De la misma manera, este año el curso de redacción se realiza bajo el lema “No solo escribir: publicar y comunicar ciencia”.

El evento es una propuesta académica presencial de 15 horas, orientada a médicos especialistas y residentes así como estudiantes de medicina, con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación, redacción, publicación y comunicación de evidencia científica.

Por otro lado, la capacitación cuenta con el aval académico de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, así como con el respaldo regional de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, junto con el patrocinio oficial de laboratorios Quimfa.