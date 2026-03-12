Banco GNB impulsa su cuenta digital con apertura 100% online

Para acceder, los usuarios deben descargar la app del banco y completar una serie de pasos guiados de forma intuitiva, en pocos minutos y desde cualquier lugar.

Con la cuenta básica, los clientes podrán realizar pagos rápidos, transferencias al instante y controlar sus finanzas; además, podrán hacer pagos con Apple Pay y Google Pay.

Los usuarios también podrán comprar en tiendas y retirar efectivo a través de QR.

Durante el proceso de apertura, los clientes tendrán la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito digital, sujeta a evaluación crediticia por parte del banco.

Con la cuenta digital, Banco GNB Paraguay busca responder a una demanda creciente por servicios financieros más ágiles, accesibles y alineados a la evolución de la banca digital actual, apostando por una experiencia simple y eficiente para cada usuario.

Acerca de Banco GNB

Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en el país.

Integrante del Grupo Financiero Gilinski, impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones para personas, pymes, empresas, el campo y la banca premier, con foco en la innovación, la calidad del servicio y la seguridad. Reconocido por Global Finance como el “Mejor Banco de Paraguay 2021”, Banco GNB avanza con una visión estratégica orientada a la eficiencia, la sostenibilidad, la digitalización y el crecimiento del país.