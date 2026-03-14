ALAMO anuncia el primer Día Nacional del Cuaderno en Paraguay y entregará más de 40.000 cuadernos

La iniciativa busca instalar una fecha simbólica que reconozca el papel del cuaderno en la vida de estudiantes, docentes, profesionales y emprendedores.

Desde los primeros trazos en la infancia hasta la planificación de metas y proyectos, el cuaderno ha acompañado distintas etapas de la vida y sigue siendo el punto de partida de muchas ideas.

Para celebrar esta primera edición, la marca realizará una activación especial en 20 tiendas del grupo, incluyendo sucursales de ALAMO, Librería y Papelería Nova y Papel & Cía.

Durante la jornada, los primeros clientes que se acerquen recibirán de obsequio dos cuadernos, en una dinámica que alcanzará a los primeros 1.000 clientes de cada tienda.

En total, la iniciativa contempla la entrega de más de 40.000 cuadernos a clientes en todo el país.

“El cuaderno ha estado presente en casi todas las etapas importantes de nuestras vidas. Es donde aprendemos a escribir por primera vez y donde muchas veces comienzan nuestros sueños”, señalaron desde ALAMO.

“Las ideas que cambian el mundo muchas veces empiezan en un cuaderno. Por eso creemos que merece tener su propio día”, indicaron.

Con más de 35 años de trayectoria, ALAMO impulsa esta iniciativa con la intención de que cada tercer sábado de marzo se convierta con el tiempo en una celebración anual que destaque la importancia de escribir, imaginar y crear.