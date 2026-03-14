Paraguay: hub estratégico para infraestructura mundial de IA

El proyecto aprovechará una de las principales ventajas competitivas del país: su abundante disponibilidad de energía limpia, su ubicación geográfica estratégica y su creciente conectividad digital.

Por su parte, Nicolás Arréllaga, CEO de la firma, comentó que “el origen del nombre Araico es muy interesante. La primera parte “Arai” significa nube en guaraní y “Co” compañía”.

A medida que la inteligencia artificial se convierte en una de las industrias más intensivas en energía del mundo, la disponibilidad energética se ha transformado en un factor crítico para el desarrollo de centros de datos y clusters de cómputo de alto rendimiento.

Paraguay cuenta con una de las matrices energéticas más limpias del planeta, con cerca del 100% de generación renovable y un importante excedente hidroeléctrico proveniente principalmente de Itaipú y Yacyretá.

Iguazú AI City transformará esta ventaja energética en infraestructura digital capaz de alojar clusters de inteligencia artificial de última generación y está diseñado para escalar hasta niveles de gigawatt, posicionándose como uno de los proyectos más ambiciosos de infraestructura de inteligencia artificial en América Latina.

Como parte de esta iniciativa, Araico también lanzará una base de datos especializada para investigación, orientada a facilitar el acceso a información estratégica sobre infraestructura energética, capacidad digital y desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial en la región.