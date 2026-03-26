Santa Rosa Paraguay y GWM organizaron la I edición del Tankers Off Road Experience en Cordillera

Se llevó a cabo con éxito la I edición del Tankers Off Road Experience, para los clientes de una GWM Tank.

El viaje fue diseñado para poner a prueba el ADN todoterreno de la marca junto a sus protagonistas principales: los clientes.

La expedición Off Road: Edición Cordillera reunió a una selecta comunidad de usuarios que buscan ir más allá del asfalto.

Durante el trayecto, los participantes enfrentaron diversos desafíos técnicos, desde senderos sinuosos hasta terrenos de alta complejidad, demostrando la robustez y la tecnología de vanguardia que caracteriza a las unidades Tank.

Una experiencia 360°

Más que una simple travesía, el Tankers Off Road Experience fue una plataforma de estilo de vida.

Los invitados disfrutaron de:

Clínica de manejo: Instrucción técnica sobre el uso de bloqueos y modos de conducción en terrenos difíciles.

Gastronomía de vanguardia: El cierre de la jornada incluyó un almuerzo en un icónico restaurante, donde la camaradería y contactos entre clientes se volvió el cierre perfecto.

“Esta primera edición marca el inicio de una serie de experiencias que buscan conectar a nuestros clientes con el verdadero potencial de sus vehículos”, destacaron los organizadores.

“Queremos que cada dueño de un Tank sepa que no solo compró un vehículo, sino una invitación a explorar lo inexplorado”, agregaron.

Con este evento, Santa Rosa Paraguay mantiene sus lazos fuertes con la comunidad de GWM “Tankers”, prometiendo nuevas rutas y desafíos para los próximos meses en diferentes puntos del país.