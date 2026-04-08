Itaú lleva a sus clientes a la Copa del Mundo con sus puntos Interventajas

Bajo el concepto Un canje mundial, la iniciativa invita a los clientes a transformar sus beneficios en uno de los momentos más importantes del deporte: presenciar el partido entre Paraguay y Estados Unidos en fase de grupos, que se disputará en el Sofi Stadium.

Los clientes podrán acceder a esta experiencia canjeando 50.000 puntos de sus tarjetas de crédito Visa Itaú por entradas en Platea Media, con un máximo de hasta cuatro entradas por persona.

Un beneficio que se convierte en experiencia

“Con un canje mundial buscamos darle un nuevo valor a los puntos, transformándolos en experiencias que realmente importan", destacó Claudia Bobadilla, gerente de Marketing de Itaú Paraguay.

“Sabemos lo que representa el Mundial para los paraguayos, y queremos que nuestros clientes tengan la oportunidad de vivirlo de una manera única”, agregó.

Cómo acceder al canje

El proceso es simple y ágil:

• Contactar al Call Center Itaú (021) 617-1100 y solicitar el canje.

• Confirmar la operación durante la llamada.

• Registrarse en la plataforma Visa Go con el correo recibido.

• Gestionar las entradas desde la app.

• Acceder a los tickets digitales en la app oficial de FIFA, días antes del partido.

Condiciones de la promoción

El beneficio no incluye pasajes ni estadía.

Las entradas serán entregadas en formato digital y la promoción es válida exclusivamente para tarjetas de crédito Visa Itaú personales.

Más información en las redes sociales de Banco Itaú Paraguay.