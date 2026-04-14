Recipientes de acero inoxidable para microondas

El acero inoxidable es reconocido como uno de los materiales más seguros y saludables para el contacto con los alimentos, ya que no libera sustancias, no altera sabores ni olores y garantiza altos estándares de higiene.

La colección está compuesta por 10 piezas cuidadosamente seleccionadas. Son ocho contenedores de distintas medidas, un exclusivo rebanador y un práctico picador, que combinan diseño contemporáneo, materiales resistentes y máxima funcionalidad.

La promo se extenderá hasta el domingo 2 de agosto de 2026 para la entrega de stickers, mientras que el canje de productos estará disponible hasta el domingo 16 de agosto de 2026. Por cada G. 50.000 en compras en Superseis, Superseis Express o en la tienda online, el cliente recibe un sticker. Además, por cada G. 15.000 en productos participantes obtiene un sticker adicional.