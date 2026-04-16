Gastronomik apunta a crear Rutas Gastronómicas

Uno de los atractivos destacados de esta edición será la Ruta del Mbeju, una iniciativa en la que el público podrá votar a través de Instagram por su local gastronómico favorito que prepare este tradicional plato paraguayo.

Durante el evento también se lanzará el ebook “Fuego nuevo”, un recetario digital en el que alumnos de distintas escuelas gastronómicas presentarán su plato estrella.

Participarán más de 70 empresas expositoras, habrá 16 conferencias y la participación esperada de más de 5.000 profesionales de la industria.

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