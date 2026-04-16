Empresariales
16 de abril de 2026 - 01:00

Gastronomik apunta a crear Rutas Gastronómicas

Presentación de Gastronomik 2026.
Presentación de Gastronomik 2026.Arcenio Acuña Rojas

Gastronomik vuelve el 19 y 20 de mayo al Centro de Eventos de Paseo La Galería, con la presencia especial de Andrés Ugaz, creador de la exitosa Ruta Gastronómica del Callao, Perú, una de las propuestas que actualmente está revolucionando la escena gastronómica peruana. Su participación es posible mediante la colaboración entre la Cámara de Comercio Paraguayo Peruana (CAPAPE) y Market Comunicaciones, empresa organizadora del evento.

Por ABC Color

Uno de los atractivos destacados de esta edición será la Ruta del Mbeju, una iniciativa en la que el público podrá votar a través de Instagram por su local gastronómico favorito que prepare este tradicional plato paraguayo.

Durante el evento también se lanzará el ebook “Fuego nuevo”, un recetario digital en el que alumnos de distintas escuelas gastronómicas presentarán su plato estrella.

Participarán más de 70 empresas expositoras, habrá 16 conferencias y la participación esperada de más de 5.000 profesionales de la industria.

Más detalles en https://marketcomunicaciones.com/expo-gastronomik-2026/