More Mariscal 3: Altius Group presentó su nuevo desarrollo

El evento se llevó a cabo en el stand de More Mariscal, ubicado en planta baja del Bloque B del Shopping Mariscal.

En el citado espacio se reunieron aliados estratégicos, invitados especiales y referentes del sector en una noche pensada para acompañar esta nueva etapa del proyecto.

La presentación de More Mariscal 3 llegó en un momento clave para el desarrollo, con More Mariscal 1 y 2 ya marcando el inicio de una propuesta residencial que hoy crece dentro de un complejo que integra vivienda, trabajo, gastronomía y movimiento urbano en un mismo entorno.

Central Mariscal se proyecta como la expansión del Shopping Mariscal y como uno de los desarrollos más relevantes de la zona.

El complejo reúne tres edificios residenciales More, una torre corporativa y un paseo gastronómico y comercial con marcas reconocidas como Café de Acá, Kessel, Mozzafiato, entre muchas otras.

En ese contexto, More Mariscal 3 se presenta como una nueva oportunidad para quienes buscan ser parte de un desarrollo integral, dentro de un entorno que acompaña el crecimiento de Asunción y responde a una demanda cada vez más orientada a proyectos mixtos, con ubicaciones estratégicas y valor a largo plazo.

Con este lanzamiento, Altius continúa fortaleciendo su presencia en el mercado inmobiliario premium y consolida a Central Mariscal como un proyecto que no solo acompaña la evolución de la capital paraguaya, sino que también ayuda a definirla.