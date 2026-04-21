Shell lanza figuras Playmobil de ídolos de la Albirroja

De la mano de Shell, llega al país la primera serie de figuras Playmobil inspiradas en los ídolos de la selección paraguaya.

Bajo el concepto Nos toca jugar juntos, la marca presenta ocho figuras coleccionables que reúnen a jugadores emblemáticos y al director técnico que lideró este proceso. Miguel Almirón, Julio Enciso, Gustavo Gómez, Diego Gómez, Tonny Sanabria, Andrés Cubas, Matías Galarza y el director técnico, Gustavo Alfaro, integran esta propuesta pensada para los fanáticos del fútbol paraguayo.

Las figuras se presentan en sobres cerrados, por lo que cada cliente descubrirá cuál le tocó recién al abrirlo, recuperando así la emoción de la sorpresa y la expectativa que también se vive en cada Mundial”.

En todo este camino de la Albirroja, Shell estuvo cerca. Cerca de la selección, pero sobre todo cerca de la gente. Desde ahí nace lo que presentamos hoy: la promoción más grande que hicimos en Paraguay”, destacó Carmela Pomata, gerente de Marketing y Comunicaciones de Raízen, licenciataria de Shell. Para acceder a una figura Playmobil los clientes deberán realizar una carga de G. 100.000 en combustibles y abonar G. 45.000 adicionales. La promoción estará disponible en estaciones adheridas y hasta agotar stock.

Con esta iniciativa, Shell refuerza su vínculo con una de las mayores pasiones del país: la selección paraguaya, acompañando no solo los recorridos diarios de las personas, sino también los momentos que unen a todo un país alrededor del fútbol.