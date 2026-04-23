Herimarc anunció al ganador del sorteo de “Promo Albirroja”

La iniciativa formó parte de las actividades especiales por las cuatro décadas de liderazgo de la firma y buscó premiar la confianza de sus clientes con una experiencia única e inolvidable, acompañar a la selección en el máximo escenario del fútbol mundial.

El evento fue diseñado para ofrecer total transparencia en la elección del ganador, ante la presencia de directivos, clientes e invitados especiales.

De esta forma, con una lluvia de miles de cupones y una gran expectativa entre los asistentes, se anunció al gran ganador de la noche: Juan Guillermo Mendoza Enciso, quien vivirá la experiencia de alentar a la Albirroja en el Mundial 2026 junto con un acompañante.

Así, el ganador llegó a Herimarc con el fin de equipar su vehículo y terminó llevándose un viaje soñado para vivir de cerca la máxima fiesta del fútbol internacional.

Por su parte, Álvaro Campuzano, gerente general de Herimarc, destacó el significado de este importante aniversario para la empresa y el valor de compartirlo con quienes han acompañado su crecimiento a lo largo de los años.

“Llegar a los 40 años es un orgullo que solo se logra con la confianza de la gente. Queremos retribuir esa fidelidad con un premio histórico: llevar a dos paraguayos a vivir la pasión de la Albirroja en el máximo escenario del fútbol mundial”, expresó.

Con esta acción, Herimarc reafirma el compromiso con sus clientes y celebra un nuevo capítulo de su historia, apostando a experiencias memorables que fortalecen el vínculo con el público y consolidan su posicionamiento en el mercado paraguayo.