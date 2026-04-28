Empresariales
28 de abril de 2026 a la - 01:00

Jóvenes Conectados lanza su edición 2026

Lanzamiento oficial de “Jóvenes Conectados 2026”.
Lanzamiento oficial de “Jóvenes Conectados 2026”.GENTILEZA

Con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, se presentó oficialmente la edición 2026 de Jóvenes Conectados, una iniciativa que busca fortalecer la formación y ampliar las oportunidades de estudiantes del tercer año de la educación media en todo el país, a través de herramientas de aprendizaje digital de primer nivel.

Por ABC Color

El lanzamiento contó con CEO de las empresas aliadas y estudiantes destacados de la edición anterior. El programa articula el trabajo del sector público y privado para acercar a los jóvenes a nuevas oportunidades de formación, mediante el acceso a la plataforma online Coursera, donde desarrollan habilidades técnicas y competencias transversales para su inserción laboral. Jóvenes Conectados incorpora el Tour del Futuro, una experiencia inmersiva que conecta a los estudiantes destacados con empresas líderes del país, permitiéndoles conocer de primera mano entornos laborales, profesiones y oportunidades reales de desarrollo. Más info en www.jovenesconectados.com.py.