Jóvenes Conectados lanza su edición 2026

El lanzamiento contó con CEO de las empresas aliadas y estudiantes destacados de la edición anterior. El programa articula el trabajo del sector público y privado para acercar a los jóvenes a nuevas oportunidades de formación, mediante el acceso a la plataforma online Coursera, donde desarrollan habilidades técnicas y competencias transversales para su inserción laboral. Jóvenes Conectados incorpora el Tour del Futuro, una experiencia inmersiva que conecta a los estudiantes destacados con empresas líderes del país, permitiéndoles conocer de primera mano entornos laborales, profesiones y oportunidades reales de desarrollo. Más info en www.jovenesconectados.com.py.