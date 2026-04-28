Playback Cristo Rey 2026 brilló con The Grammys

Presentado por Banco GNB como main sponsor, el evento reunió a estudiantes desde séptimo grado hasta el tercer curso de la educación media del Colegio Cristo Rey, quienes protagonizaron una noche marcada por el talento, la disciplina y una destacada puesta en escena.

Las presentaciones estuvieron divididas en tres categorías oficiales: Nivel Medio, Nivel Básico I y Nivel Básico II, con propuestas inspiradas en íconos y momentos emblemáticos de la música mundial.

Con luces, cámaras, una producción de alto nivel y una atmósfera de premiación internacional, el evento volvió a consolidarse como uno de los espectáculos estudiantiles más importantes del año, dejando una noche inolvidable para toda la comunidad educativa.