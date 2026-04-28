Empresariales
28 de abril de 2026 a la - 01:00

Playback Cristo Rey 2026 brilló con The Grammys

El Banco GNB auspició el Playback del Colegio Cristo Rey.
El Banco GNB auspició el Playback del Colegio Cristo Rey.ARCENIO ACUÑA

El Playback Cristo Rey 2026 se llevó a cabo en el SND Arena con una de sus ediciones más esperadas bajo el concepto “The Grammys”, transformando la tradicional competencia estudiantil en una gala inspirada en los grandes premios de la música internacional.

Por ABC Color

Presentado por Banco GNB como main sponsor, el evento reunió a estudiantes desde séptimo grado hasta el tercer curso de la educación media del Colegio Cristo Rey, quienes protagonizaron una noche marcada por el talento, la disciplina y una destacada puesta en escena.

Las presentaciones estuvieron divididas en tres categorías oficiales: Nivel Medio, Nivel Básico I y Nivel Básico II, con propuestas inspiradas en íconos y momentos emblemáticos de la música mundial.

Con luces, cámaras, una producción de alto nivel y una atmósfera de premiación internacional, el evento volvió a consolidarse como uno de los espectáculos estudiantiles más importantes del año, dejando una noche inolvidable para toda la comunidad educativa.