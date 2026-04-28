Santa Clara S.A. celebra 57 años de trayectoria consolidando su liderazgo en la medicina prepaga del Paraguay

A lo largo de más de cinco décadas, la compañía ha construido una sólida trayectoria basada en la confianza de sus beneficiarios, la calidad de sus servicios y una permanente vocación de mejora.

En esta nueva etapa, la organización proyecta su crecimiento sobre una visión estratégica clara y sostenida, orientada a consolidarse como el principal referente de la medicina prepaga en el país.

Este posicionamiento se sustenta en pilares fundamentales como el fortalecimiento de su red médico-sanatorial, la integración eficiente entre financiador y prestador, y la incorporación de tecnología aplicada a la optimización de procesos y a la mejora de la experiencia del paciente.

Bajo la conducción de Helen Harrison, Santa Clara impulsa una gestión centrada en las personas, donde la experiencia del beneficiario se constituye como eje transversal de toda la operación.

“Nos encontramos profundamente enfocados en elevar la experiencia del cliente como principio rector de nuestra gestión. Trabajamos para garantizar que cada interacción, desde el primer contacto con la prepaga hasta la instancia de atención médica sanatorial, se caracterice por su agilidad, confiabilidad y altos estándares de calidad”, expresó Harrison.

En línea con este enfoque, la compañía implementa mecanismos sistemáticos de medición de satisfacción, cuyos resultados se integran a los procesos de toma de decisiones, permitiendo una retroalimentación constante y la mejora continua de sus servicios.

Este modelo de gestión se complementa con una fuerte inversión en el desarrollo del capital humano, promoviendo la capacitación permanente, el compromiso organizacional y una cultura basada en la comunicación abierta, transparente y bidireccional.

Asimismo, Santa Clara reconoce el contexto dinámico y desafiante del sistema de salud paraguayo, en el cual la medicina prepaga adquiere un rol cada vez más relevante como respuesta a la creciente demanda de servicios de salud eficientes, previsibles y de calidad.

“La medicina prepaga está asumiendo un rol estratégico dentro del sistema de salud, no solo como complemento, sino como actor clave en la mejora del acceso y la calidad de las prestaciones. Desde el sector privado tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de contribuir activamente a la reducción de brechas existentes”, señaló la presidenta.

En este sentido, la compañía continúa avanzando en la consolidación de una red médica robusta, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la incorporación de soluciones innovadoras que permitan brindar una atención integral, accesible y centrada en las necesidades de las personas.

De cara al futuro, Santa Clara reafirma su propósito institucional de seguir evolucionando como organización, combinando excelencia médica, innovación tecnológica y un modelo de atención humanizado, con el objetivo de generar valor sostenible para sus beneficiarios, colaboradores y aliados estratégicos.

A 57 años de su fundación, Santa Clara S.A. Medicina Prepaga renueva su compromiso con la salud, consolidando una trayectoria que la posiciona como un actor clave en el desarrollo del sistema sanitario privado del Paraguay y proyectándose con firmeza hacia los desafíos del futuro.