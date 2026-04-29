Aries Equipos de Rehabilitación: Seguridad e independencia

“Muchas veces, actividades tan simples como levantarse de una silla o ir al baño pueden volverse difíciles. Nuestros equipos están pensados para reducir esa dependencia y prevenir accidentes”, explican desde la firma, cuyo slogan es El Hospital en Casa.

Con una trayectoria enfocada en el cuidado en el hogar, la firma, cuyo slogan es El Hospital en Casa, ofrece soluciones prácticas para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Su portafolio incluye sillas de ruedas, andadores, camas hospitalarias, sillones reclinables con elevación y barras de apoyo, productos funcionales adaptados a las necesidades reales de las familias paraguayas.

Entre los artículos más solicitados destacan los sillones reclinables con sistema de elevación, que ayudan a la persona a ponerse de pie sin esfuerzo y reducen el riesgo de caídas, y las camas hospitalarias, que mejoran la posición de descanso y facilitan el cuidado.

Andadores y sillas de ruedas completan la lista, permitiendo a los usuarios recuperar la autonomía en actividades cotidianas dentro del hogar.

Prevenir

Basado en su trayectoria, Aries propone recomendaciones básicas para una convivencia segura, tales como evitar alfombras sueltas y superficies resbaladizas, instalar barras de apoyo en el baño, asegurar una buena iluminación, contar con una cama y una silla adecuadas, y mantener los objetos de uso diario al alcance de la mano.

“Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en la seguridad y la independencia”, subrayan.

“Más que productos, buscamos acompañar una etapa de la vida donde la comodidad, la seguridad y la independencia hacen una gran diferencia”, concluyen.