Empresariales
02 de mayo de 2026 a la - 01:00

GNB y AESA lanzan seguros innovadores en Expo Santa Rita

Directivos, clientes e invitados especiales disfrutaron de la “Noche de Seguros” de GNB.
Directivos, clientes e invitados especiales disfrutaron de la “Noche de Seguros” de GNB.Noelia Leguizamon

Banco GNB Paraguay y la Aseguradora del Este (AESA) presentaron nuevas soluciones en seguros durante la Expo Santa Rita, en el marco de la “Noche de Seguros”, un evento realizado en el stand institucional del banco con el objetivo de fortalecer vínculos con clientes del Este del país.

Por ABC Color

La velada reunió a ejecutivos, clientes e invitados especiales en un espacio orientado a destacar la alianza estratégica entre ambas entidades y su apuesta por la innovación en servicios financieros y aseguradores.

Lanzamiento de coberturas diseñadas para nuevas demandas

Durante el encuentro se lanzaron dos coberturas diseñadas para responder a nuevas demandas del mercado.

Por un lado, el Seguro para Drones, orientado a actividades comerciales y profesionales, que busca proteger la operatividad de equipos utilizados en sectores productivos y tecnológicos.

Por otro, se presentó el Seguro Oncológico, un producto que brinda respaldo económico ante el diagnóstico de distintos tipos de cáncer, contribuyendo a mitigar el impacto financiero en situaciones de alta sensibilidad para las personas y sus familias.

Una propuesta con enfoque sostenible

Asimismo, se destacó el enfoque sostenible de la propuesta. A través de sus seguros verdes, cada póliza contratada de hogar, vida o automotor contribuye a la conservación de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, generando un impacto ambiental positivo.

Con estas iniciativas, Banco GNB y AESA refuerzan su compromiso con el desarrollo sostenible, la cercanía con sus clientes y la evolución de soluciones que integran tecnología, salud y cuidado del entorno.