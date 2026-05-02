GNB y AESA lanzan seguros innovadores en Expo Santa Rita

La velada reunió a ejecutivos, clientes e invitados especiales en un espacio orientado a destacar la alianza estratégica entre ambas entidades y su apuesta por la innovación en servicios financieros y aseguradores.

Lanzamiento de coberturas diseñadas para nuevas demandas

Durante el encuentro se lanzaron dos coberturas diseñadas para responder a nuevas demandas del mercado.

Por un lado, el Seguro para Drones, orientado a actividades comerciales y profesionales, que busca proteger la operatividad de equipos utilizados en sectores productivos y tecnológicos.

Por otro, se presentó el Seguro Oncológico, un producto que brinda respaldo económico ante el diagnóstico de distintos tipos de cáncer, contribuyendo a mitigar el impacto financiero en situaciones de alta sensibilidad para las personas y sus familias.

Una propuesta con enfoque sostenible

Asimismo, se destacó el enfoque sostenible de la propuesta. A través de sus seguros verdes, cada póliza contratada de hogar, vida o automotor contribuye a la conservación de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, generando un impacto ambiental positivo.

Con estas iniciativas, Banco GNB y AESA refuerzan su compromiso con el desarrollo sostenible, la cercanía con sus clientes y la evolución de soluciones que integran tecnología, salud y cuidado del entorno.