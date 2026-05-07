Sunset Santa Teresa supera 50% de ventas en su lanzamiento

Nexus Group presentó oficialmente Sunset Santa Teresa, un nuevo desarrollo inmobiliario ubicado entre las calles Concejal Vargas y Austria, en una de las zonas con mayor proyección de crecimiento de Asunción. A pocas semanas de la palada inicial, el proyecto ya superó el 50% de unidades vendidas, consolidándose como una propuesta atractiva para inversionistas que buscan rentabilidad y valorización en el mercado inmobiliario paraguayo.

El emprendimiento ofrece monoambientes y departamentos de un dormitorio, diseñados especialmente para renta corta y enfocados en un público que prioriza ubicación, funcionalidad y amenities de calidad. Entre los espacios comunes se destacan piscina panorámica con solarium, gimnasio equipado, cowork y quincho climatizado, concebidos para brindar comodidad y una experiencia moderna de vivienda.

Sunset Santa Teresa es desarrollado por Nexus Group, alianza estratégica entre Cabrera Desarrollos Inmobiliarios, de Bolivia y Concremaq de Paraguay. La unión de ambas firmas busca combinar experiencia en desarrollo, capacidad de ejecución y visión estratégica para impulsar proyectos innovadores en el mercado local.

El ingeniero Fabián Cabrera, socio de Nexus Group, explicó que el proyecto fue pensado “netamente para los inversores”, con precios accesibles y proyección de alta plusvalía. Además, destacó que el edificio incorpora un modelo de administración integral y una rentabilidad proyectada del 10% anual, fortaleciendo el vínculo entre desarrolladora e inversionistas.

El concepto del edificio también inspiró su identidad. Según detalló Cabrera, el nombre Sunset responde a la propuesta arquitectónica y de experiencia del proyecto, especialmente por su piscina con solarium orientada hacia el atardecer, uno de los principales diferenciales del desarrollo.

Con este lanzamiento, Nexus Group marca su desembarco oficial en Paraguay y apuesta por el dinamismo del sector inmobiliario local, en un contexto donde Asunción continúa posicionándose como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento en la región.