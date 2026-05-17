Un legado de familia y visión industrial

Contamos con divisiones especializadas en el reciclaje de distintos materiales, lo que nos permite ofrecer una solución integral a la industria paraguaya. FYF opera como un centro de soluciones donde cada material encuentra un camino de retorno al ciclo productivo, refiere Mauricio Frascone, director de FYF en el marco del Día del Reciclaje.

La planta de Ypané: innovación en envases larga vida

Frascone refiere: “Nuestra unidad en Ypané representa la vanguardia del grupo. Aquí nos enfocamos en el aprovechamiento total de los envases larga vida, separando la fibra de celulosa de alta calidad —que reinsertamos en la industria papelera nacional— del poli-aluminio. Esta planta es el ejemplo perfecto de cómo aplicamos nuestra experiencia de 30 años para resolver desafíos tecnológicos actuales, transformando lo que antes era un residuo en un material de construcción de élite”.

El poli-aluminio: mucho más que una chapa reciclada

Agrega que el producto principal es la chapa de poli-aluminio, que surge de la combinación perfecta entre el plástico y el aluminio presentes en los envases larga vida. Lo que nos entusiasma de este material no es solo su origen, sino sus propiedades excepcionales que lo hacen ideal para nuestro clima. Confort térmico: actúan como una barrera contra el intenso calor paraguayo, manteniendo los interiores frescos. Aislamiento acústico: reducen significativamente el ruido exterior, como la lluvia o el tráfico, creando espacios más tranquilos. Resistencia insuperable: no sufren corrosión, no se oxidan y son altamente resistentes a impactos, lo que las hace prácticamente eternas.

Seguridad: son materiales ignífugos, lo que añade un valor de protección fundamental para cualquier edificación.

Alianzas estratégicas

Este camino lo transitamos junto a aliados estratégicos de primer nivel, como Tetra Pak, cuyo apoyo y compromiso han sido fundamentales para el éxito de este proyecto, dice Frascone y agrega que no se trata solo de una relación comercial, sino de una alianza basada en la transferencia de conocimiento y tecnología de vanguardia. Gracias a su visión de responsabilidad extendida, trabajamos de manera conjunta para demostrar que el envase es, en realidad, un recurso de alta ingeniería. Su acompañamiento constante nos permite optimizar nuestros procesos y garantizar que cada envase recolectado en Paraguay tenga un destino circular asegurado, transformándose en soluciones de valor para nuestra sociedad.

Impacto social: el valor de cada envase

Para nosotros, el reciclaje es una cadena donde todos ganan. Al procesar estos envases, estamos apoyando el trabajo de miles de familias de recicladores en todo el territorio nacional. FYF es el lugar donde el esfuerzo de esa recolección se convierte en un producto con valor real. Es una economía circular que se siente en el bolsillo de la gente y en el cuidado de nuestra tierra, explica Frascone.

Innovación y diseño con sello local

Respecto a la innovación, “estamos yendo un paso más allá de las chapas. Con nuestra tecnología de corte computarizado (CNC), estamos empezando a crear mobiliario y cartelería publicitaria. Imaginen placas resistentes, con un brillo metálico natural, diseñadas con motivos que nos apasionan, como el fútbol y nuestra cultura. Es la prueba de que lo que antes se descartaba, hoy puede ser un mueble de diseño o un cartel publicitario de vanguardia”.

Un mensaje para el ciudadano

En este Día del Reciclaje, queremos invitar a la gente a que vea su envase de leche o jugo como una oportunidad, enfatiza Frascone. El proceso es simple: solo hay que escurrirlo, desplegar las solapas para que quede plano y llevarlo al punto de reciclaje. Ese pequeño gesto es el inicio de una chapa que mañana estará protegiendo una vivienda paraguaya.

Futuro. En cinco años, vemos a FYF como el referente en la transformación de materiales complejos. Estamos invirtiendo en mejorar cada rincón de nuestra planta para que el proceso sea cada vez más eficiente, asegurando que Paraguay siga a la vanguardia del reciclaje en la región.

Cuando los envases usados se transforman en soluciones

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, Paraguay consolida avances concretos en la recuperación y valorización de envases de cartón para bebidas y alimentos. Durante el último año, la empresa FYF, en su planta de Ypané, ha reciclado 800 toneladas de envases posconsumo Tetra Pak® en el país, como resultado del trabajo articulado entre recicladores, industria, gobiernos locales y empresas vinculadas a la cadena de valor. Gracias a esto los envases usados tienen una segunda vida, contribuyendo con fibra celulosa para nuevos papeles y cajas y, por otro lado, su componente de plástico y aluminio se convierte en chapas acanaladas y placas de excelente performance, ambos procesos en la mencionada planta de FYF en Ypané. Este volumen representa un paso relevante para el desarrollo de sistemas de reciclaje más estables y sostenidos, en un contexto en el que la articulación entre actores públicos y privados resulta clave para dar continuidad a los procesos.

“La experiencia muestra que el desafío de la economía circular no es solo reciclar más, sino construir sistemas capaces de sostenerse en el tiempo, adaptarse y generar valor compartido para todos los actores involucrados”, señala Horacio Martino, Gerente de Sustentabilidad de Tetra Pak para Paraguay y Argentina, al referirse a la evolución del reciclaje de envases larga vida en el país.