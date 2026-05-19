Activa tu modo hincha con Nissei, hasta 40% de descuento en tecnología

La campaña está vigente durante dos semanas, del 17 al 31 de mayo, ofreciendo hasta 40% de descuento en una variedad de productos seleccionados.

La promoción es exclusiva para compras realizadas desde la web oficial nissei.com y en los dos Centros de Experiencia Nissei de Asunción, la tienda de Avenida España y la tienda 2 de Distrito Perseverancia.

La promoción incluye una amplia variedad de equipos ideales para disfrutar los encuentros mundialistas, entre ellos:

Televisores de hasta 100 pulgadas. Es decir, una tv de casi 2,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho, ¡una locura!

Speakers para conectar a tu gusto el audio.

Proyectores para ver los partidos donde quieras.

Soundbars para un sonido envolvente durante los partidos y mucho más.

Con el concepto de vivir Activa el modo hincha, Nissei invita a las familias y grupos de amigos a equipar sus hogares y prepararse para acompañar cada partido de la Albirroja con tecnología de última generación y promociones especiales.

En la Tienda 1 de Avda. España 1261 esq. Melvin Jones, el horario de atención es de lunes a viernes de 08:30 a 20:00 y los sábados de 09:00 a 17:00.

En la Tienda 2 de Distrito Perseverancia (Avda. Brasilia 2028, Nivel 2), el horario es de lunes a sábados de 09:00 a 21:00, domingos y feriados de 10:00 a 21:00.

Más detalles al Whatsapp 0994902000 y en redes sociales, como @nisseiparaguay (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y LinkedIn).