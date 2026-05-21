Alianza de Banco GNB con la Caja de Jubilados Bancarios

A partir de esta alianza, los jubilados que perciben sus haberes a través de Banco GNB podrán realizar su Fe de vida de manera completamente digital desde la aplicación del banco, sin necesidad de tramitarlo de forma presencial. Esta iniciativa busca simplificar procesos, optimizar tiempos y brindar mayor comodidad a los beneficiarios.

La firma del convenio se realizó días atrás en la sede central de Banco GNB. Al evento asistieron destacados representantes del banco y autoridades de la Caja Bancaria.

“La implementación de esta herramienta, desarrollada con el valioso apoyo del Banco GNB, fortalece los mecanismos de control y actualización de datos, contribuyendo a una gestión más eficiente y transparente de los recursos previsionales, así como la prevención de pagos indebidos. La Caja Bancaria destaca el acompañamiento del Banco GNB en el desarrollo de esta solución”, señaló el Econ. Roberto Simeón Núñez, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.

Este acuerdo representa un paso significativo hacia la digitalización de servicios clave, reafirmando el compromiso de las instituciones involucradas con la modernización y la inclusión financiera, facilitando el acceso a trámites esenciales para los jubilados de manera ágil, segura y eficiente.

Para más información sobre el proceso, los interesados pueden comunicarse a la Línea GNB Jubilados 0214176006.