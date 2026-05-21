Homenajean a las madres con charlas de bienestar

La actividad contó con la participación de la dermatóloga Lorena Pefaur, la nutricionista Carolina Sosky, el reumatólogo Roger Rolón y el ginecólogo Raúl Fanego, quienes abordaron temas relacionados con el cuidado físico, la salud preventiva y la importancia de sentirse bien tanto por dentro como por fuera.

Durante el encuentro, los especialistas compartieron orientaciones vinculadas al cuidado de la piel, hábitos de alimentación saludable, bienestar articular y salud ginecológica, promoviendo el cuidado integral.

La iniciativa buscó generar un espacio cercano y educativo para homenajear a las madres, resaltando la importancia de priorizar la salud, el equilibrio emocional y el autocuidado como parte del bienestar cotidiano.