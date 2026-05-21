Empresariales
21 de mayo de 2026 a la - 01:00

Homenajean a las madres con charlas de bienestar

Lic. Carolina Sosky y el Dr. Raúl Fanego.
Lic. Carolina Sosky y el Dr. Raúl Fanego.SILVIO ROJAS

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, el Dr. Raúl Fanego encabezó un encuentro especial orientado al bienestar integral de las mujeres, reuniendo a profesionales de distintas áreas de la salud para compartir recomendaciones y consejos enfocados en la calidad de vida femenina.

Por ABC Color

La actividad contó con la participación de la dermatóloga Lorena Pefaur, la nutricionista Carolina Sosky, el reumatólogo Roger Rolón y el ginecólogo Raúl Fanego, quienes abordaron temas relacionados con el cuidado físico, la salud preventiva y la importancia de sentirse bien tanto por dentro como por fuera.

Durante el encuentro, los especialistas compartieron orientaciones vinculadas al cuidado de la piel, hábitos de alimentación saludable, bienestar articular y salud ginecológica, promoviendo el cuidado integral.

La iniciativa buscó generar un espacio cercano y educativo para homenajear a las madres, resaltando la importancia de priorizar la salud, el equilibrio emocional y el autocuidado como parte del bienestar cotidiano.