Porsche Paraguay acompañó el Día de Europa con una exhibición

En línea con la estrategia global de producto de Porsche AG, la oferta local incluye opciones de combustión, híbridos enchufables y modelos totalmente eléctricos, con el objetivo de mantener un portafolio amplio y competitivo.

La actividad también sirvió para destacar los valores de paz y prosperidad promovidos por la Unión Europea, así como para reforzar los vínculos de colaboración entre Paraguay, Alemania y la región.

La embajadora de la Unión Europea en Paraguay, Katja Afheldt, encabezó el evento por el Día de Europa con la asistencia de autoridades, representantes del sector privado, del cuerpo diplomático, de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, en un contexto de especial relevancia para 2026 tras la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur.

Esta conmemoración recuerda la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, propuesta por Robert Schuman, que impulsó la cooperación económica para prevenir conflictos y dio origen al proceso de integración europea que hoy reúne a 27 Estados miembros.

El Porsche Macan 4S Electric exhibido en la gala representa una nueva etapa para Porsche en el segmento de los SUV eléctricos premium, combinando deportividad, tecnología y practicidad diaria. Su diseño mantiene la esencia del Macan tradicional, pero incorpora una estética más moderna y aerodinámica, con una silueta limpia, iluminación futurista y un interior completamente digital orientado al conductor.