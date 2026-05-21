Tigo celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones

Paraguay, a pesar de ser uno de los países mediterráneos de América del Sur, cuenta hoy con 12 salidas internacionales activas que lo conectan digitalmente con América, Europa y el mundo: seis por Brasil, cuatro por Argentina y dos por Bolivia.

Una infraestructura que rompe, en términos digitales, la mediterraneidad geográfica que históricamente caracterizó al país. “Paraguay ya no es, en términos digitales, un país sin salida al mundo. Hoy tenemos una red robusta, redundante y preparada para sostener el crecimiento del país. Más de 20.000 km de fibra óptica recorren el territorio nacional de punta a punta, y seguimos invirtiendo para que esa red llegue a más personas, más empresas y más oportunidades“, afirmó Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay.