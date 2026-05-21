Empresariales
21 de mayo de 2026 a la - 01:00

Tirzec: Quimfa presentó su tirzepatida en Bolivia

Presentación de Tirzec en Bolivia.
Presentación de Tirzec en Bolivia.gentileza

Quimfa presentó oficialmente en Bolivia Tirzec (tirzepatida), una de las terapias más innovadoras de la medicina metabólica moderna, marcando el inicio de una nueva etapa en el abordaje de la diabetes tipo 2, la obesidad y el riesgo cardiometabólico.

Por ABC Color

Con este lanzamiento, Quimfa reafirma su liderazgo regional y su compromiso de acercar al mercado boliviano terapias de clase mundial, respaldadas por ciencia, innovación y resultados clínicos de alto impacto.

En un contexto en el que la obesidad y la diabetes representan desafíos crecientes para los sistemas de salud y afectan cada vez a más personas, Tirzec surge como una nueva alternativa terapéutica orientada a mejorar el control metabólico y acompañar de manera integral la calidad de vida de los pacientes.

Su innovador mecanismo dual de acción sobre los receptores GIP y GLP-1 posiciona a Tirzec entre las terapias metabólicas más avanzadas disponibles actualmente a nivel internacional, por ello, ya se encuentra disponible en Bolivia en sus diferentes presentaciones.