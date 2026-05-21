Tirzec: Quimfa presentó su tirzepatida en Bolivia

Con este lanzamiento, Quimfa reafirma su liderazgo regional y su compromiso de acercar al mercado boliviano terapias de clase mundial, respaldadas por ciencia, innovación y resultados clínicos de alto impacto.

En un contexto en el que la obesidad y la diabetes representan desafíos crecientes para los sistemas de salud y afectan cada vez a más personas, Tirzec surge como una nueva alternativa terapéutica orientada a mejorar el control metabólico y acompañar de manera integral la calidad de vida de los pacientes.

Su innovador mecanismo dual de acción sobre los receptores GIP y GLP-1 posiciona a Tirzec entre las terapias metabólicas más avanzadas disponibles actualmente a nivel internacional, por ello, ya se encuentra disponible en Bolivia en sus diferentes presentaciones.