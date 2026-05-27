Inverfin lanza “Pasionista x100pre” y sortea 100 televisores

El Mundial 2026 se perfila no solo como el mayor evento deportivo del año, sino también como un fenómeno cultural que redefine hábitos de consumo y entretenimiento. En ese contexto, Inverfin lanzó su nueva campaña “Pasionista x100pre”, una iniciativa comercial que combina emoción futbolera con beneficios directos para sus clientes.

El concepto “Pasionista x100pre” surge de la unión entre pasión y la experiencia mundialista, buscando identificar a quienes viven el fútbol como un ritual cotidiano. La propuesta apunta a ese público que no solo observa los partidos, sino que los integra a su dinámica social y familiar durante toda la competencia.

Como eje de la campaña, Inverfin sorteará 100 televisores FAMA entre todos los clientes que compren un televisor de cualquier marca entre el 6 de mayo y el 16 de julio de 2026. La participación es automática y se activa con cada compra realizada dentro del período promocional.

La mecánica establece un sistema de cupones escalonado: la cantidad de participaciones depende de las pulgadas del televisor adquirido. Por ejemplo, un equipo de 32 pulgadas otorga 32 cupones, mientras que uno de 43 pulgadas suma 43, incrementando así las probabilidades de resultar ganador.

El cronograma contempla nueve sorteos distribuidos durante la vigencia de la campaña. El primero se realizó el 18 de mayo, con 15 televisores en juego, marcando el inicio de una serie de entregas progresivas hasta completar los 100 premios.

Desde la compañía destacan que la iniciativa responde a una tendencia de mercado donde la renovación de dispositivos tecnológicos se acelera en torno a grandes eventos deportivos, convirtiendo la compra en una experiencia de doble valor: consumo y posibilidad de premio.

Las bases y condiciones completas de la campaña pueden consultarse en el sitio web oficial de Inverfin además de sus canales digitales.