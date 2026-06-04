JFC fortalece su liderazgo aduanero

Para JFC Despacho Aduanero, formar parte de la muestra representa mucho más que una presencia institucional. Se trata de una oportunidad para reafirmar su compromiso con el desarrollo del sector logístico y de comercio exterior, además de ratificar la apuesta que realiza como empresa y como integrante del Grupo Cacavelos.

Así lo destacó Darlene Vázquez, gerente comercial de la firma, quien señaló que la confianza, la transparencia y la honestidad han sido pilares fundamentales en los más de 48 años de trayectoria de la compañía.

La ejecutiva resaltó que JFC ha sabido adaptarse a las transformaciones del mercado mediante inversiones en tecnología, innovación y capacitación permanente de su equipo humano. En ese sentido, explicó que uno de los principales desafíos actuales es mejorar la eficiencia operativa, reduciendo tiempos y costos en los procesos aduaneros.

Si bien reconoció los avances logrados con la digitalización y el Sistema SOFIA, indicó que aún persisten procesos físicos y cuellos de botella que afectan la agilidad de las operaciones. Frente a ello, la empresa trabaja en la automatización de procesos internos para ofrecer respuestas más rápidas y eficaces a sus clientes.

Expo Logística también será una plataforma clave para generar contactos directos con directores, gerentes de logística y responsables de comercio exterior, además de fortalecer vínculos con operadores logísticos internacionales.

Finalmente, Vázquez invitó a todos los actores de la logística internacional a trabajar conjuntamente para consolidar a Paraguay como un hub logístico regional, apoyado en la experiencia, la innovación tecnológica y las alianzas estratégicas.