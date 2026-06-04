La Albirroja ya tiene su tienda oficial en el Shopping Mariscal

El evento de apertura consolidó este punto de encuentro como el lugar de referencia para los fanáticos del seleccionado local. A partir de su habilitación, los seguidores de los colores nacionales cuentan con un acceso directo y centralizado a toda la gama de productos oficiales del equipo.

El flamante establecimiento abrió sus puertas al público con una amplia y variada propuesta de artículos desarrollados exclusivamente para la afición. Entre los productos más destacados que ya se encuentran disponibles sobresalen prendas como remeras y abrigos, además de una línea de accesorios que incluye vasos, peluches y otros recuerdos. Toda la línea de artículos que ya se comercializa en el local fue desarrollada por la empresa TuFans. Esta firma, especializada en el diseño, la fabricación y la comercialización de merchandising oficial para clubes y selecciones deportivas, se encargó de asegurar los estándares de los productos. La propuesta fue pensada detalladamente desde su concepción para estrechar los lazos entre los aficionados paraguayos y los símbolos más representativos de la selección nacional.

Esta apertura representa un paso clave en el fortalecimiento de la identidad de la Selección Paraguaya fuera de los campos de juego.