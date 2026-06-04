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04 de junio de 2026 a la - 01:00

La Albirroja ya tiene su tienda oficial en el Shopping Mariscal

La tienda oficial de la Albirroja en la pasarela del Mariscal.
La tienda oficial de la Albirroja en la pasarela del Mariscal.Gentileza

La pasión por la Selección Paraguaya sumó un nuevo espacio permanente para todos sus hinchas. El pasado martes 2 de junio se llevó a cabo la inauguración oficial de la Tienda Oficial de La Albirroja, ubicada estratégicamente en la Pasarela del Shopping Mariscal.

Por ABC Color

El evento de apertura consolidó este punto de encuentro como el lugar de referencia para los fanáticos del seleccionado local. A partir de su habilitación, los seguidores de los colores nacionales cuentan con un acceso directo y centralizado a toda la gama de productos oficiales del equipo.

El flamante establecimiento abrió sus puertas al público con una amplia y variada propuesta de artículos desarrollados exclusivamente para la afición. Entre los productos más destacados que ya se encuentran disponibles sobresalen prendas como remeras y abrigos, además de una línea de accesorios que incluye vasos, peluches y otros recuerdos. Toda la línea de artículos que ya se comercializa en el local fue desarrollada por la empresa TuFans. Esta firma, especializada en el diseño, la fabricación y la comercialización de merchandising oficial para clubes y selecciones deportivas, se encargó de asegurar los estándares de los productos. La propuesta fue pensada detalladamente desde su concepción para estrechar los lazos entre los aficionados paraguayos y los símbolos más representativos de la selección nacional.

Esta apertura representa un paso clave en el fortalecimiento de la identidad de la Selección Paraguaya fuera de los campos de juego.